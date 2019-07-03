شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. البابا تواضروس فى كلمته 3يوليو: القوات المسلحة صمام أمان الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقى البابا تواضروس بطريرك الكرازة المرقسية كلمة عقب مشاركته فى اجتماع وضع خارطة الطريق فى 3 يوليو 2013، حيث أكد فيها أن هذه لحظة فارقة فى تاريخ الوطن، وأن خارطة الطريق تمت باتفاق جميع الحضور ووضعت فيها كل العناصر التى تضمن سلامة الطريق لكل المصريين.

وأشار إلى أن من وضع خارطة الطريق هم شرفاء يبتغون مصلحة الوطن دون إقصاء أو إبعاد أو استثناء لأحد، وأن الإجراءات التى تم إعلانها تحل الظرف الراهن، مشددا على أن القوات المسلحة هى صمام الأمان فى هذا الوطن.