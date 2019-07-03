وزيرة السياحة: إعلان المعايير الجديدة لتصنيف الفنادق قريبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي

أكدت وزيرة السياحة، حرص الوزارة على التعاون التام والتنسيق الدائم مع القطاع الخاص الممثل في الاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة السياحية إيمانا منها بأنه لا نجاح لمنظومة السياحة إلا من خلال هذا التعاون.

جاء ذلك خلال حضور الوزيرة، مائدة مستديرة أقامها السفير علاء يوسف مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بچنيڤ، على شرف مشاركة وزارة السياحة كمتحدث رئيسي في الجلسة الحوارية التي ستعقد، اليوم الأربعاء، تحت عنوان "تمويل قطاع السياحة من المؤسسات الدولية من أجل التنمية لتحقيق أجندة 2030"، في إطار فعاليات الاستعراض العالمي لمبادرة "المعونة من أجل التجارة" لعام 2019 التي تعقدها منظمة التجارة العالمية بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية خلال الفترة من 3 إلى 5 يوليو الجاري بمدينة جنيف بدولة سويسرا، لمناقشة أهمية التغييرات التشريعية التي سيقوم بها المركز العالمي للتجارة فيما يخص تجارة الخدمات دوليا، ومجالات التعاون المختلفة بين مصر وهيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)، وسبل تعزيز التعاون بين وزارة السياحة ومنظمة السياحة العالمية خلال الفترة المقبلة، ودور وزارة السياحة كمنظم لقطاع السياحة في مصر، وذلك في ظل المستجدات التي طرأت على تجارة الخدمات حول العالم.

وأوضحت الوزيرة، أن هناك اتحادًا منتخبًا يعبر عن القطاع الخاص وحريص على الارتقاء بصناعة السياحة، مشيرة إلى أنه يجري العمل على الانتهاء من المعايير الجديدة لتصنيف الفنادق والإعلان عنها قريبا، لافتة إلى أن الوزارة نظمت دورة تدريبية لمفتشي قطاع الرقابة على المنشآت الفندقية بالوزارة لتعريفهم على المعايير الجديدة لتصنيف الفنادق المصرية، وتدريبهم على استخدام "Tablets" مصنعة خصيصًا لهذا الهدف، وذلك لإدخال التكنولوجيا الحديثة على نظام التفتيش والرقابة على المنشآت الفندقية.