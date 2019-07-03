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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – (الخليج 365):
نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية خريطة حرارية لمناطق تعطل موقع فيسبوك حول العالم، أظهرت غرب أوروبا والساحل الشرقي للولايات المتحدة وبعض المناطق في البرازيل الأكثر تأثرُا بالتعطل.
وقالت ديلي ميل أنها تواصلت مع مسؤولي فيسبوك للحصول على تعليق حول العطل لكنها لم تتلق ردُا.
وتعطل فيسبوك وكذلك تطبيق التواصل "واتس آب" وموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام التابعين لشركة فيسبوك عصر الأربعاء في مصر وعدة دول حول العالم.
وأبلغ مستخدمو فيسبوك، بعدم قدرتهم على تصفح الموقع الأزرق الشهير وقراءة المنشورات ومطالعة الصور أول بأول.
كانت هذه تفاصيل خبر ديلي ميل تنشر خريطة بأكثر الأماكن حول العالم تأثرًا بتعطل فيسبوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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