السيسي لسيناتور أمريكي: تسوية القضية الفلسطينية سيغير الواقع الحالي بالمنطقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي:

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن جهود تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يجب أن يتم وفق ثوابت المرجعيات الدولية وحل الدولتين.

جاء ذلك حسبما أفادت "اكسترا نيوز" في نبأ عاجل.

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وأضاف راضي، أن الرئيس السيسي، أكد أن تغيير القضية الفلسطينية سيغير الواقع الحالي بالمنطقة ويفتح آفاقا لمرحلة جديدة من الأمن.

وأوضح أن السيناتور ليندسي جرهام يشيد بمتانة العلاقات التي تجمع بين مصر والولايات المتحدة، ويعرب عن تقديره لدور مصر المحوري كركيزة للأمن والاستقرار بالشرق الأوسط.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السيناتور "ليندسى جراهام" رئيس اللجنة الفرعية لاعتمادات العمليات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي والوفد المرافق له".