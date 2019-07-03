انتحار طالبة في الثانوية العامة بالحبة القاتلة بالبحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة – أحمد نصرة:

شهد مركز شبراخيت، بمحافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، انتحار طالبة بالصف الثالث الثانوى بتناول قرص خاص بحفظ الغلال.

استقبل قسم السموم بمستشفى إيتاي البارود العام، " دعاء. م .خ "، ١٨ سنة، مقيمة بإحدي قري مركز شبراخيت، مصابة بتسمم نتيجة تناول قرص حبوب حفظ الغلال وتوفيت عقب وصولها.

كلف فريق من البحث الجنائي للتحري حول ظروف وملابسات الواقعة، وحُرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.