الجزائر / إيداع نجل عبد الوزير الأوّل الأسبق المالك سلال الحبس المؤقت

قالت صحيفة " النهار" الجزائرية اليوم، الأربعاء 3 جويلية 2019، إنه تم إيداع نجل الوزير الأوّل الأسبق عبد المالك سلال الحبس المؤقت بالإضافة إلى مدير ديوان رجل الأعمال علي حداد ورجل الأعمال أحمد معزوز صاحب مجمع معزوز .

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