ترامب يوجه سؤالا هاما لرئيس كوريا الجنوبية قبل لقائه "كيم"

كشف مسؤول في القصر الرئاسي لكوريا الجنوبية حديث الرئيس مون جاي إن ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب، قبيل اللقاء الذي جمع الأخير بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، الأسبوع الماضي.
ووفقا لما نقلته وكالة "يونهاب" عن المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، فإن الرئيس الأمريكيسأل نظيره الكوري الجنوبي، قبيل دقائق من لقاء كيم، ما إذا كان من المقبول عبور خط الحدود.
وأجاب مون قائلا: "لا مشكلة إذا صافحته (الزعيم) وعبرت الحدود ممسكا بيده".
وقال المسؤول إنه بعد إنتهاء اللقاء في
وجرت المحادثة أثناء انتظار الرئيسين الكوري الجنوبي والأمريكي، في "بيت السلام" الواقع في الجزء الجنوبي من قرية الهدنة الحدودية، وصول الزعيم الشمالي.
وعندما وصل كيم، تأكد ترامب مجددا منه مما إذا كان بإمكانه العبور إلى أراضي الدولة. وأكد كيم لترامب أنه يمكنهما عبور خط ترسيم الحدود العسكري مع
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