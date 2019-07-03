أمر الرئيس الامريكي بتنظيم الدبابات وقاذفات القنابل وأجهزة حرب أخرى للاحتفال بعيد الاستقلال الامريكي والذي عادة ما يكون الضوء فيه مسلطا على القوات العسكرية الأمريكية إلاّ أن النقاد اتهمونه بأنه يستحدم مثل تلك المظاهر"كداعم سياسي له "على حد قولهم .
وفي تدوينة له عبر تويتر الثلاثاء قال الرئيس الأمريكي ان هذا العرض العسكري ك " كتحية لأمريكا " مضيفا
من القرر أيضا ان تظهر الطائرة الرئاسة الأولى وطائرة البحرية الأولى أعلى المركز التجاري
وأحال مسؤولون بعض الاستفسارات للبيت الابيض ولم يوضحوا ما اذا كان الجينرال جوزوف دنفورد رئيس هيئة الاركان المشتركة سوف يحضر العرض ام لا
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يحتفل بعيد الاستقلال ..ونقاد يتهمونه باستخدام القوات كداعم سياسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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