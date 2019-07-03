ضبط شخص هدد بتفجير القنصلية المصرية في الكويت

هدد مجهول صباح اليوم الأربعاء بتفجير مبنى القنصلية المصرية بمنطقة السلام في الكويت، ونجح أمن القنصلية في السيطرة على الشخص وتسليمه لأفراد الشرطة.
قام طارق القوني، السفير المصري في الكويت، بتفقد مبنى القنصلية بمنطقة السلام صباح اليوم، عقب واقعة تعدي أحد الأشخاص على القنصلية، وإطلاقهتهديدات بتفجيرها، بحسب موقع صحيفة "القبس" الكويتية.
وأكد القوني أنه تمت السيطرة على الوضع في حينه من جانب أفراد الأمن بالقنصلية، حيث تبين أن الشخص المعتدي لم يكن يحمل معه سوى سلاح أبيض، ولم يعثر بحوزته على
وأشار السفير المصري لدى الكويت إلى أنه تم تسليم المعتدي للشرطة الكويتية، لمتابعة الإجراءات ضده والتحقيق معه لمعرفة دوافع ما قام به.
وتابع القوني، بأنه أجرى اتصالاً بالسفير ضاري العجران مساعد وزير الخارجية الكويتية لشؤون المراسم في هذا الشأن، وأكد العجران على اتخاذ السلطات الكويتية الإجراءات اللازم تجاه الواقعة وتوفير الحماية اللازمة لمقر القنصلية.
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