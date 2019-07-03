نتنياهو يهنئ ترامب بعيد الاستقلال

قال أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي، إن بنيامين نتنياهو، رئيس الحكومة الإسرائيلية، تحدث، أمس الثلاثاء، إلى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.
وأشار جندلمان، بحسب حسابه الرسمي على "تويتر" إلى أن ترامب جدد تأكيده على "التزامهبأمن إسرائيل وبمواصلة تعزيز التحالف بين البلدين".
وأضاف جندلمان أن نتنياهو هنأ ترامب بمناسبة حلول عيد الاستقلال الأمريكي.
وتحتفل أمريكا في الرابع من يوليو كل عام بالاستقلال عن بريطانيا، وهو اليوم الذي
وعادة ما يرتبط يوم الاستقلال بإطلاق الألعاب النارية، المواكب الاحتفالية، حفلات الشواء، قوافل السفر، أعياد التسوق، النزهات، الحفلات الموسيقية، ألعاب البيسبول، تجمع العائلات، والخطب والاحتفالات السياسية، إضافة إلى مختلف الفعاليات العامة والخاصة، احتفالا بهذا التاريخ، فعيد الاستقلال هو العيد الوطني للولايات المتحدة.
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