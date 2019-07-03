بوتين: الشراكة مع تركيا وصلت إلى مستوى استراتيجي

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن الشراكة الروسية مع تركيا وصلت إلى مستوى استراتيجي، وأنه على اتصال دائم مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
قال بوتين، في احتفال تقديم أوراق اعتماد السفراءفي الكرملين "وصلت الشراكة مع جارتنا تركيا إلى مستوى استراتيجي، ونحن على اتصال دائم مع الرئيس رجب طيب أردوغان".
ووفقا لبوتين، فإنه يجري تنفيذ مشروعات على
وأضاف الرئيس الروسي، "لدينا العديد من المشاريع المشتركة الأخرى المثيرة للاهتمام. ومن العوامل المهمة في الاستقرار الدولي الجهود المنسقة لروسيا وتركيا لتسوية الوضع وإطلاق عملية السلام في سوريا".
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