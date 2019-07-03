"خالد بن سلطان القاسمي" يتصدر "تويتر"

تصدر تريند خالد_بن_سلطان_القاسمي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عقب إعلان نبأ وفاة المغفور له الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي نجل صاحب السموّ حاكم الشارقة، الذي وافته المنية أمس، في المملكة المتحدة.

وعبر المتابعون عن حزنهم وأسفهم لوفاة الشيخ خالد بن سلطان القاسمي، وعن تضامنهم مع سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة داعين الله أن يلهمه الصبر والسلوان في وفاة نجله.

كما شارك العديد من الفنانين واجب العزاء عبر حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، ومنهم الفنانة أحلام والفنان حسين الجسمي.

وقال أحد المغردين: "القلوبُ من كلِ زوايا المدينة تحتضنُ قلـب سُلطان . . اللهم ارحم خالد بن سُلطان واغفر له.. وارزق والدنا الصبرَ والسُلوان

. ."

وقال آخر: "رحم الله الشيخ خالد بن سلطان القاسمي رحمة واسعة وملأ قلب سيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي سلوانًا وصبرًا وقلب أمنا الغالية الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي وآل القواسم الكرام الصبر والسلوان وأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته إنا لله وإنا إليه راجعون".

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كما قالت إحدى المغردات:"نسأل الله أن يربط على قلب الشيخ سلطان القاسمي في وفاة نجله #الشيخ_خالد_بن_سلطان_القاسمي. فاللهم آجره في مصيبته، وأبدله يقينًا وطمأنينة".

من جانبها نشرت الفنانة أحلام صورة للمغفور له الشيخ خالد بن سلطان القاسمي، في حسابها على

"تويتر"، وعلقت عليها: "إنا لله وإنا إليه راجعون".. نجل والدنا الشيخ سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة في ذمة الله.. اللهم ارحم الشيخ #خالد_بن_سلطان_بن_محمد_القاسمي بواسع رحمتك وأسكنه فسيح جناتك جنة الفردوس الأعلى، اللهم أنزله منزلاً مباركاً وأنت خير المنزلين، اللهم اجعل الجنة داره ومستقره.. ادعوا له".

"إنا لله وإنا إليه راجعون"

نجل والدنا الشيخ سلطان بن محمد القاسمي حاكم #الشارقة في ذمة الله

اللهم ارحم الشيخ #خالد_بن_سلطان_بن_محمد_القاسمي بواسع رحمتك وأسكنه فسيح جناتك جنة الفردوس الأعلى ، اللهم أنزله منزلاً مباركاً وأنت خير المنزلين، اللهم اجعل الجنة داره ومستقره #ادعوا_له

يذكر أنه تقرّر إعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في إمارة الشارقة لمدة ثلاثة أيام، وأن تقام صلاة الجنازة على جثمان الفقيد، اليوم، عند تمام الساعة التاسعة صباحاً بمسجد الملك فيصل في مدينة الشارقة، ثم يوارى جثمانه الثرى في مقبرة الجبيل، وتُقبل التعازي للرجال والنساء في قصر البديع بدءاً من بعد صلاة عصر اليوم ولمدة ثلاثة أيام.