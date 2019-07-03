تونس تكشف هوية "العقل المدبر" لهجومي الخميس الماضي

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الأربعاء، أن الإرهابي الذي فجر نفسه الثلاثاء في "حي الانطلاقة" بالعاصمة تونس، هو "العقل المدبر" للهجومين الانتحاريين اللذين استهدفا قوات الأمن الخميس الفائت، وأسفرا عن مقتل عنصر أمني.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية سفيان الزعق: "الإرهابي أيمن السميري له علاقة بالهجومين الانتحاريين يوم الخميس، وأثبتت التحقيقات أنه العقل المدبر لهاتين العمليتين، وهو عنصر ناشط وقيادي خطير".

وأكدت الداخلية أنه تم القضاء على "الإرهابي المفتش عنه أيمن السميري، وقد عمد إلى تفجير نفسه باستعمال حزام ناسف أثناء إطلاق النار عليه"، بمنطقة "حي الانطلاقة" بالعاصمة.

وأضاف الزعق أن التحقيقات في هجومي الخميس "مكنتنا من تحديد هذا العنصر (23 عاماً) الذي يقطن منطقة حي ابن خلدون" بالقرب من المكان الذي فجر فيه نفسه، مضيفاً: "حددنا مكانه وقمنا بمحاصرته في حي الانطلاقة، ولحسن الحظ أنه فجر نفسه بعيداً عن الناس".

وأكد الناطق الرسمي أن السميري "كان يخطط للقيام بعملية إرهابية تستهدف أمنيين".

وكانت الداخلية أصدرت بياناً الاثنين طلبت فيه الإبلاغ عن "مطلوب إرهابي" يدعى أيمن بن الحبيب بن الخذيري السميري (23 عاماً).

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وهزّ تفجيران انتحاريان العاصمة تونس الخميس الفائت، أسفرا عن مقتل عنصر أمن وإصابة ثمانية أشخاص بجروح.

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ووقعت العملية الأولى حين فجّر انتحاري نفسه قرب دورية أمنية في شارع شارل ديجول بوسط العاصمة، ما أدى إلى سقوط خمسة جرحى هم ثلاثة مدنيين وعنصرا أمن توفي أحدهما لاحقاً متأثراً بجروحه، كما أعلنت وزارة الداخلية.

وبعد وقت قصير استهدف تفجير انتحاري ثان مركزاً أمنياً في العاصمة ما أسفر عن إصابة أربعة شرطيين بجروح.

وأكد الزعق انه تم تحديد هوية منفذي العمليتين كما تم توقيف العديد من المشتبه بهم. تجدر الإشارة إلى أن تنظيم "داعش" الإرهابي تبنى التفجيرين الانتحاريين.