البرلمان الأوروبي ينتخب ديفيد ساسولي رئيساً جديداً

انتخب البرلمان الأوروبي السياسي الاشتراكي الإيطالي ديفيد-ماريا ساسولي رئيساً جديداً له.

وبدأ البرلمان الأوروبي إجراءات انتخاب رئيسه الجديد، اليوم الأربعاء، بعد أن اتفق قادة الاتحاد الأوروبي على مجموعة من التعيينات بالمناصب العليا التي تركزت حول ترشيح وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين لمنصب رئيس المفوضية الأوروبية.

وفاز المرشح الأوفر حظاً برئاسة البرلمان الأوروبي وهو عضو البرلمان الأوروبي الإيطالي الاشتراكي ديفيد ماريا ساسولي.

وساندت كتلة "حزب الشعب الأوروبي" (يمين الوسط) في البرلمان الأوروبي، والتي احتلت المرتبة الأولى متقدمة على الاشتراكيين في انتخابات الاتحاد الأوروبي في مايو، ساسولي في مقابل ضمان المنصب الأعلى في المفوضية الأوروبية.

ويتم انتخاب رئيس البرلمان الأوروبي لفترة عامين ونصف العام.

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وتنافس على المنصب أيضاً ثلاثة من المرشحين الآخرين هم النائب بالبرلمان الأوروبي سكا كيلر من حزب الخضر الألماني والنائب الإسباني المنتمي لأقصى اليسار سيرا ريجو والتشيكي المحافظ يان زهراديل.

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ويتطلب نجاح المرشح الحصول على أغلبية مطلقة من الأصوات في البرلمان الأوروبي الذي يضم 751 مقعداً.

وبعد ثلاثة أيام من المفاوضات الشاقة، انتخب قادة الاتحاد الأوروبي أمس الثلاثاء، أيضاً رئيس الوزراء البلجيكي تشارلز ميشيل رئيساً للمجلس الأوروبي، واقترحوا انتخاب وزير الخارجية الإسباني جوزيب بوريل لمنصب المنسق الأعلى للسياسة الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي .

كما اختار قادة الاتحاد الأوروبي تعيين رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد في منصب رئيس البنك المركزي الأوروبي.