اعتقال “فرملي” تحصل على مليونين مقابل عملية وهمية بمستشفى بني ملال!

أمر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية في بني ملال، صباح اليوم الأربعاء، باعتقال ممرض متدرب بالمستشفى الجهوي بني ملال خنيفرة، ومتابعته بتهمة النصب والاحتيال.

وقال توفيق الدرهم، والد الطفلة الذي اشتكى با لممرض، ل”اليوم 24″، إنه تعرض لعملية نصب منظمة من طرف “فرملي”، حيث كانت ابنته ذات 7 سنوات تعاني من مرض بإحدى كليتيها، وذهب للمستشفى لعلاجها، ليتحول العلاج إلى عملية نصب.

وأضاف المتحدث، أنه اكتشف فيما بعد، أن ابنته لم تجر لها اَي عملية، وأنه تم النصب عليه وإيهامه بإجراء عملية جراحية، بعدما أخذ منه المتهم أكثر من 2 مليون سنتيم كمصاريف للعملية.

هذا وتم اعتقال “الممرض” وإيداعه بالسجن المحلي بني ملال مع تحديد يوم غد الخميس 4 يوليوز أول جلسات المحاكمة.