“كوبا أمريكا 2020”.. قطر حاضر من جديد وتغييرات عديدة

تشهد النسخة القادمة من بطولة “كوبا أمريكا”، التي ستنظم في الفترة ما بين 12 يونيو و12 يوليوز 2020، متغيرات عديدة تحدث لأول مرة في تاريخ أقدم البطولات القارية الخاصة بالمنتخبات.

وتعرف الدورة المقبلة، تنظيما مشتركا بين الأرجنتين وكولومبيا، وهي المرة الأولى منذ انطلاقها قبل 103 سنوات، علما أن الافتتاح سيكون بالأرجنتين، على أن تقام المباراة النهائية في كولومبيا.

وتقسم المنتخبات 10 المشكلة لاتحاد أمريكا الجنوبية، إلى مجموعتين، يضاف لكل مجموعة منتخبي قطر وأستراليا، المشاركين ببطاقة دعوة من “كونمبول”، ليكون المنتخب القطري، شارك للنسخة الثانية على التوالي في “كوبا أمريكا”، بعد أن غادر البطولة الحالية الجارية بالبرازيل من دور المجموعات.