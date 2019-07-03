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احتفلت الفنانة المغربية جنات بتأهل المنتخب المغربي للدور الثاني من منافسات كأس إفريقيا، رفقة زوجها المصري، الذي بدوره احتفل بتأهل منتخب بلاده، مصر، إلى الدور نفسه في المنافسات، التي تقام في أرض الفراعنة.
وارتدت جنات قميص المنتخب المغربي، فيما حرص زوجها على ارتداء قميص زملاء محمد صلاح، والتقطا صورة احتفلا من خلال نشرها، أمس الثلاثاء، على موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، بتفوق الأسود، والفراعنة في دور المجموعات.
وكتبت جنات تعليقا على الصورة: “مبروك تأهل منتخبنا المغربي، والمنتخب المصري.. ديما مغرب أسود الأطلس، ومنتخب الفراعنة”.
وتمكن المنتخبان المغربي، والمصري من انتزاع العلامة الكاملة في الدور الأول من كأس إفريقيا بتفوقهما في جميع مبارياتهما.
كانت هذه تفاصيل خبر جنات تشجع الأسود وزوجها يدعم الفراعنة.. هكذا احتفلا بتفوق الفريقين في “الكان” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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