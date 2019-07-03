بعدما كانت أول مغربية تغني في السعودية.. أسماء لمنور تكثف من حفلاتها هناك

أحيت الفنانة المغربية، أسماء لمنور، أمس الثلاثاء، ثالث حفل لها في السعودية، التي غنت فيها لأول مرة هذه السنة، وتوالت حفلاتها بعد ذلك بوتيرة سريعة.

وشاركت لمنور، أمس، في حفل يندرج ضمن أنشطة موسم جدة، وقبل أيام قليلة، كانت قد شاركت رفقة نخبة من النجوم العرب في حفل ليال سهم، واعتلت المنصة رفقة أصالة في إحدى فقرات الحفل.

ويقبل الجمهور السعودي على حفلات لمنور بشكل كبير، ليستمتعوا في مختلف حفلاتها بأغانيها، التي أطلقتها في ألبومها الجديد “أوساط النجوم”، وأغانيها القديمة الناجحة.

يذكر أن أول حفل للمنور في السعودية كان، شهر أبريل الماضي، رفقة النجم العراقي ماجد المهندس.