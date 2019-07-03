روسيا: أسباب مقتل البحارة "أسرار دولة" وترجيحات بأن الغواصة نووية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أكد المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أنه "لن يعلن" المعلومات المفصلة المتعلقة بالحريق الذي أدى إلى مقتل 14 بحارا في غواصة للأبحاث تابعة للجيش الروسي في شمال البلاد، مشيرا إلى أنها تعتبر من "أسرار الدولة"، فيما ذكرت وسائل إعلام روسية أن الغواصة يمكن أن تكون الغواصة النووية "آي اس-12" المسماة "لوشاريك"، وفق ما أوردت وكالة "فرانس برس" للأنباء.

وتُعد الغواصة لوشاريك، جهازا سريا غير عسكري مخصص للأبحاث والعمليات الخاصة في الأعماق.

وقال بيسكوف للصحافيين إن "هذه المعلومة لا يمكن أن تنشر للرأي العام. إنها تندرج في فئة أسرار الدولة"، معتبرا أن هذا القرار "طبيعي جدا".

وبيّن بيسكوف أنه "مع ذلك، تملك هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية المعلومات الكاملة" عن المأساة.

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نووية روسية متوقفة في قاعدتها القطبية في سفيرومورسك (أ ب)

ولم يقدم الجيش الروسي تفاصيل عن الحادث، لكن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أشار إلى أن الغواصة التي تعرضت للمأساة "غير عادية".

وأمر بوتين وزير الدفاع، سيرغي شويغو، بالتوجه إلى ميناء سيفيرومورسك العسكري المغلق، في القطب الشمالي، "لكشف ملابسات هذه المأساة".

ولقي 14 بحارا حتفهم، بينهم سبعة ضباط من الصف الأول، مساء الإثنين، مصارعهم، جراء تسممهم بالدخان المنبعث من حريق غامض شب في غواصة روسية معدة لأبحاث البيئة البحرية والمياه العميقة، وفق الرواية الرسمية.

والحادث ليس الأول من نوعه ففي 12 آب/ أغسطس 2000، غرقت الغواصة كورسك في بحر بارنتس ما أسفر عن مصرع 118 بحارا.