النقب: 6 إصابات في حادث طرق

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أسفر حادث طرق وقع على شارع رقم 25 قرب مهبط "تيمان" في منطقة النقب ظهر اليوم، الأربعاء.

وأفاد الناطق بلسان المركز الطبي بالمنطقة أن سيارة انقلبت، ما أدى إلى اصطدام سيارتين أُخريين جراء ذلك.

وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية للمصابين بينهم 4 مصابين من السيارة التي انقلبت وهم رجل (50 عاما) وُصفت حالته بالخطيرة، حيث أنّه فقد وموصول بأجهزة التنفس الاصطناعي ومُصاب بجراح بكامل أنحاء جسمه، فتى (10 سنوات) وُصفت حالته بالمتوسطة إذ أُصيب بجراح في أطرافه والقسم العلوي من جسمه، وآخرين (5 أعوام تقريبا) حالتهما طفيفة. وأمّا من السيارتين الأُخريين، فأُصيبت شابة (20 عاما) بجراح متوسطة بالأطراف والقسم العلوي من جسمها، وآخر وُصف جراحه بالطّفيفة.

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وأغلقت الشرطة الشارع باتجاه بئر السبع وباشرت بالتحقيق في ملابسات الحادث.

يذكر أن الشابين جمال فرج عبودة وبدر صبّاح أبو لقيمة (20 عاما) من قرية بير هداج بالنقب لقيا مصرعيهما وأصيب آخر بجروح خطيرة في حادث طرق آخر وقع بين سيارة خصوصية وشاحنة على شارع 40 قرب المنطقة الصناعية "رمات بيكاع" بمنطقة النقب، جنوبي البلاد، اليوم الأربعاء.