ترامب: تجاوز إيران مخزون اليورانيوم خطوة غير جيدة 

وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء 3 يوليو (تموز)، قرار إيران تجاوز الحد المسموح به لاحتياطاتها من اليورانيوم المخصّب، بالسيئ، مؤكدًا أن طهران كانت تنتهك الاتفاق النووي الذي أبرم معها عام 2015 قبل فترة طويلة من توليه منصب الرئاسة.

وقال في تغريدة على حسابه في "تويتر": "إيران كانت تنتهك الصفقة النووية البالغة قيمتها 150 مليار دولار (بالإضافة إلى 1.8 مليار دولار من النقد الدولي) مع الولايات المتحدة، وغيرها من الدول قبل فترة طويلة من انتخابي رئيسًا".

وأضاف: "لقد انتهكت الآن الحد المسموح به من مخزون اليورانيوم.. خطوة غير جيدة على الإطلاق".

وكانت وكالات الأنباء والتلفزيون الإيراني نقلت عن الرئيس الإيراني حسن روحاني قوله، اليوم الأربعاء، إن بلاده ستزيد بعد السابع من يوليو (تموز) معدل تخصيب اليورانيوم إلى أكثر من 3.67 في المائة، وهو الحد الأقصى المنصوص عليه في الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وأضاف أنه إذا لم تف الدول التي لا تزال ضمن الاتفاق النووي بوعودها فسيعود مفاعل أراك لأنشطته السابقة بعد السابع من يوليو الحالي.

