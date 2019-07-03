ست سيطرات داخلية وخارجية تودع كربلاء بعد تصويت مجلس المحافظة على رفعها للتخفيف من حدة الاختناقات.

وقد رحب المحافظ بهذه الخطوة متعهدا باتخاذ قرارات اخرى لخدمة المواطنين. وقد رحب المحافظ بهذه الخطوة متعهدا باتخاذ قرارات اخرى لخدمة المواطنين. وأبدى مواطنون ارتياحهم لرفع جزء من السيطرات، مطالبين الحكومة المحلية بإزالة جميع القطوعات والاهتمام أكثر بالجانب الخدمي. يشار الى ان رفع السيطرات من الشوارع تعد اولى خطوات حكومة كربلاء المحلية بعد التغييرات الجديدة، فيما يأمل الاهالي تحسين الخدمات واكساء الطرق في قادم الايام.



يمكنكم مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه. يمكنكم مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: أهالي كربلاء يرحبون بقرار رفع 6 سيطرات ويطالبون بالمزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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