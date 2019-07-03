مجلس الامن الوطني يتخذ قرارات وتوصيات في مقدمتها ملف النازحين

اتخذ المجلس الوزاري للأمن الوطني، الأربعاء، عدة قرارات وتوصيات في مقدمتها ملف النازحين.
وأضاف أنه "في مستهل الجلسة قدّم عبد المهدي، إيجازاً عن آخر التطورات والجهود التي تبذلها القوات المسلحة والاجهزة الأمنية لتعزيز الأمن والاستقرار" .
وأوضح المكتب، أن "المجلس ناقش عدداً من المواضيع المعدّة لجدول الأعمال واتخذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها، وفي مقدمتها ملف النازحين".
وأكد أنه "جرى متابعة اوضاع النازحين وسبل توفير المتطلبات الأمنية وتأمين سبل عودتهم واستقرارهم، كما بحث المجلس عقود التسليح ومذكرة التعاون بين العراق وارمينيا في مجال الأمن والدفاع" .
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