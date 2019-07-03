مجلس الامن الوطني يتخذ قرارات وتوصيات في مقدمتها ملف النازحين

وذكر مكتب رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "مجلس الأمن الوطني عقد، اليوم، جلسته الدورية برئاسة القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي".

وأضاف أنه "في مستهل الجلسة قدّم عبد المهدي، إيجازاً عن آخر التطورات والجهود التي تبذلها القوات المسلحة والاجهزة الأمنية لتعزيز الأمن والاستقرار" .



وأوضح المكتب، أن "المجلس ناقش عدداً من المواضيع المعدّة لجدول الأعمال واتخذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها، وفي مقدمتها ملف النازحين".

وأكد أنه "جرى متابعة اوضاع النازحين وسبل توفير المتطلبات الأمنية وتأمين سبل عودتهم واستقرارهم، كما بحث المجلس عقود التسليح ومذكرة التعاون بين العراق وارمينيا في مجال الأمن والدفاع" .