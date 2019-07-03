بالصور.. الفضيلية بعد النزاع العشائري

وقال مصدر امني في حديث لـ الخليج 365، إن "القوات الامنية فرضت طوقاً امنياً كاملاً مع وجود اجراءات امنية مشددة تحسباً من وقوع اي طارئ".

وكان مصدر امني افاد، اليوم الاربعاء، بأن القوات الامنية اغلقت جميع الطرق المؤدية الى منطقة الفضيلية.



وسبق أن أفاد مصدر في الشرطة، اليوم الأربعاء، بمقتل نجل مدير الدفاع المدني اللواء كاظم بوهان وإصابة نجل شقيقه جراء نزاع عشائري في الفضيلية شرقي بغداد.