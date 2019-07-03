لجنة الخدمات النيابية: تمديد عقد تاكسي بغداد هدرا للمال العام

اعتبرت لجنة الخدمات النيابية، الاربعاء، تمديد عقد تاكسي بغداد بأنه هدرا للمال العام، مشيرة الى أن ذلك عرقلة لحركة المواطن وتحجيم لحركة النقل الخاص داخل داخل المطار.
وأضاف العطافي أن "لجنة الخدمات والاعمار ترفض ما قامت به وزارة النقل بتمديد عقد تاكسي بغداد لمدة عام لانه يعتبر هدر للمال وعرقلة لحركة المواطن داخل المطار وتحجيم حركة النقل الخاص داخل وخارج المطار".
وأشار العطافي الى أن "لجنة الخدمات ساعية لكشف هذه الملفات وانهاء العقد في فترة محددة وفتح المطار بشكل رسمي وليس اعلامي اسوة ببقية الدول"، لافتاً الى أن "العجلات ستكون عائديتها بعد انتهاء العقد ستصبح للدولة".
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