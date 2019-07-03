نائب يدعو لإشراك ممثلي نينوى في البرلمان بخطة اعمار المحافظة

دعا النائب عن محافظة نينوى نايف الشمري، الأربعاء، مجلس الوزراء إلى إشراك ممثلي المحافظة في مجلس النواب بجميع تفاصيل خطة اعمار نينوى.
وأضاف أن "ممثلي المحافظة لديهم دراية تامة ومتابعة ميدانية بشكل شبه يومي لجميع التغيرات الحاصلة بوضع المحافظة وحجم المحافظة بكل حي وقضاء وناحية في المحافظة مايجعلنا نمتلك رؤية دقيقة جدا عن اولويات الاهمية في الاعمار ومدى الضرر والمعاناة بكل منطقة".
وأوضح الشمري، أن "الأمر الآخر يرتبط بخشيتنا من استغلال تلك الخطوة من قبل الفاسدين وضعاف النفوس وكوننا نمثل السلطة الرقابية فمن واجبنا ان نكون متابعين لكل حيثيات الخطة وتنفيذها لضمان تحقيق أعلى درجات النجاح فيها وضمان عدم حصول اي مردودات عكسية قد تضر بوضع المحافظة بدل اعمارها".
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