نائب يدعو لإشراك ممثلي نينوى في البرلمان بخطة اعمار المحافظة

وقال الشمري في حديث لـ الخليج 365، إن "مجلس الوزراء صوّت بجلسته التي عقدت امس الثلاثاء على خطة اعمار نينوى"، مبيناً "أننا بالوقت الذي نثني فيه على هذه الخطوة كونها ضرورية لرفع الحيف عن المحافظة التي عانت ما عانت من بطش داعش وما تلاها من اهوال خلال معارك التحرير فاننا نؤكد على اهمية اشراك ممثلي المحافظة بمجلس النواب ضمن الخطة لأسباب عديدة".

وأضاف أن "ممثلي المحافظة لديهم دراية تامة ومتابعة ميدانية بشكل شبه يومي لجميع التغيرات الحاصلة بوضع المحافظة وحجم المحافظة بكل حي وقضاء وناحية في المحافظة مايجعلنا نمتلك رؤية دقيقة جدا عن اولويات الاهمية في الاعمار ومدى الضرر والمعاناة بكل منطقة".

وأوضح الشمري، أن "الأمر الآخر يرتبط بخشيتنا من استغلال تلك الخطوة من قبل الفاسدين وضعاف النفوس وكوننا نمثل السلطة الرقابية فمن واجبنا ان نكون متابعين لكل حيثيات الخطة وتنفيذها لضمان تحقيق أعلى درجات النجاح فيها وضمان عدم حصول اي مردودات عكسية قد تضر بوضع المحافظة بدل اعمارها".

