بالفيديو: أم محمد المسنّة حبيسة المرض ووزارة الصحة ترفض معالجتها

بين هذه الجدران تظل ام محمد حبيسة المرض الذي بدأ يطغى على صحتها، فأكثر من خمس سنوات وهي تعاني من أمراض مزمنة شلت حركتها بالكامل، لينتهي بها الحال الى موضع العجز وسط رفض لوزارة الصحة بمعالجتها.

الاهمال الحكومي لم يقف عند وزارة الصحة فحسب، وانما تعدى الامر الى فرق وزارة العمل والشوؤن الاجتماعية التي يرفض القائمون فيها شمول ام محمد صاحبة الستين عاما براتب الرعاية للحد من معاناتها المتكررة.



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