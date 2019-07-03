إصابة 'شيرين' بمرض غامض ونقلها للعلاج بشكل عاجل إلى لندن

وكشفت مصادر إعلامية عن أن عبدالوهاب قامت بإلغاء عدد من الفعاليات المُقبلة التي كان من المقرر أن تشارك بها، وسافرت بشكل عاجل إلى لندن.

وأوضحت أن الفنانة المصرية تُعاني من مشكلة صحية تطلبت منها السفر لتلقي العلاج في لندن، دون توضيح حول طبيعة المشكلة التي تمرّ بها، خاصة وأن شيرين وزوجها حسام حبيب التزما الصمت.



وأثارت هذه الأنباء قلق جمهور الفنانة حول حالتها الصحية، مطالبين زوجها وإدارة أعمالها بتوضيح الأمر، من أجل الاطمئنان على صحتها.

وعانى في الفترة الأخيرة مشاهير من مشكلات صحية عديدة منهم الفنانة هيفاء وهبي، والإعلامي شريف مدكور، ومؤخرًا الإعلامية المصرية ريهام سعيد.

على صعيد آخر، اتصلت إدارة مهرجان قرطاج عن طريق منسق الحفلات الفنية السيد شمس بمدير أعمال الفنان عاصي الحلاني ماجد الحلاني للاتفاق معه على حفل في قرطاج. وقد تمّ الإتفاق على يوم 17 أغسطس علماً أن الفنان عاصي الحلاني قد غاب عن مهرجان قرطاج ما يقارب الـ 10 سنوات.