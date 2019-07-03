العثور على مواد متفجرة داخل مسجد غربي تونس

عثرت قوات الأمن التونسي، الأربعاء، على كمية من المواد المتفجرة في جامع الغفران بحي الانطلاقة غربي العاصمة.
وذكرت إذاعة "موزاييك إف إم" المحلية في تقرير، ان "القوات الأمنية التونسية عثرت على كمية من المواد المتفجرة في جامع الغفران بحي الإنطلاقة غربي العاصمة بغداد".
وأقدم مطلوب خطير للعدالة يدعى أيمن السميري، أمس الثلاثاء على تفجير نفسه عند مفترق الطرقات بين حي التضامن وحي التحرير، بعد محاصرته من قبل القوات الأمنية التونسية.
وكانت وزارة الداخلية التونسية قد دعت، يوم الاثنين، في بيان نشرته على موقعها الرسمي، إلى الإبلاغ السريع والأكيد عن "عنصر إرهابي يدعى أيمن بن الحبيب بن الخذيري السميري"، وذلك في إطار تعاون المواطنين مع الوحدات الأمنية وتجنبا لوقوع هجمات.
وأقدم مطلوب خطير للعدالة يدعى أيمن السميري، أمس الثلاثاء على تفجير نفسه عند مفترق الطرقات بين حي التضامن وحي التحرير، بعد محاصرته من قبل القوات الأمنية التونسية.
وكانت وزارة الداخلية التونسية قد دعت، يوم الاثنين، في بيان نشرته على موقعها الرسمي، إلى الإبلاغ السريع والأكيد عن "عنصر إرهابي يدعى أيمن بن الحبيب بن الخذيري السميري"، وذلك في إطار تعاون المواطنين مع الوحدات الأمنية وتجنبا لوقوع هجمات.
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