تحطم مقاتلة طراز "إف-14" تابعة للقوات الجوية الإيرانية

تحطمت مقاتلة طراز "إف-14 إيه"، تابعة للقوات الجوية الإيرانية، أثناء هبوطها في قاعدة جوية بالقرب من مطار أصفهان الدولي وسط البلاد، وهي واحدة من آخر مقاتلاتها من هذا الطراز.



وقالت مجلة "سكرامبل" الهولندية على "فيسبوك"، إنه تم الإبلاغ الآن أن الطائرة المعنية رقمها (F-14A 3-6003) تابعة لسلاح الجو الإيراني، وتظهر الصور أن هيكلها تحطم تمامًا.

وأضافت، كما أبلغنا بالأمس، سقطت إحدى الطائرات المقاتلة المتبقية من طراز "إف-14 إيه" توم كات في حادث تحطم بقاعدة جوية بمطار أصفهان الدولي المعروف أيضا باسم مطار "الشهيد بهشتي".

وأشارت إلى أن الطائرة، أبلغت عن حالة طوارئ لمراقبة الحركة الجوية خلال رحلة التدريب، وبعد ذلك سمح لها بهبوط سريع في أصفهان، لكن الطائرة لم تتمكن من الحفاظ على ثباتها وانزلقت على مدرج الطائرات.

Advertisements

ولفتت المجلة الهولندية إلى أن الطيار ومساعده اضطرا إلى القفز بالمظلة وهبطا بسلام إلى الأرض.

ووفقا للمجلة، تملك القوات الجوية الإيرانية ما بين 12 إلى 14 طائرة مقاتلة طراز "إف-14 إيه"، و"إف- 14 إيه إم إس"، حيث تواجه مشكلات كبيرة لإبقائها في الخدمة، وهي إصدار معدل محليًا ومجهز بإلكترونيات طيران جديدة.

وفي 22 سبتمبر/أيلول 2006، أحالت البحرية الأمريكية مقاتلات "تومكات" الشهيرة إلى التقاعد، ولكنها لا تزال اليوم في الخدمة لدى القوات الجوية الإيرانية.

وفي يناير/كانون الثاني 2007، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) أن مبيعات قطع غيار طائرات "إف- 14 إيه" سيتم تعليقها بسبب مخاوف من وصولها إلى إيران، وفي يوليو/تموز 2007 أتلفت قطع الغيار المتبقية من طراز F-14 لضمان عدم وصولها إلى أيدي إيران.

ولكن في أكتوبر/تشرين الأول 2010، أعلنت القوات الجوية الإيرانية أنها تقوم بإصلاح طائراتها من طراز "إف-14"، وزودتها بنظام رادار إيراني الصنع.

علاوة على ذلك، في صيف عام 2010، طلبت إيران من الولايات المتحدة تسليم 80 طائرة طراز "إف-14" التي اشترتها في عام 1974، ورفضت واشنطن تسليمها بعد الثورة الإيرانية.