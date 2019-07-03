العثور على مخزن لمواد متفجرة في أحد مساجد العاصمة التونسية

قالت مصادر تونسية لـ "العين الإخبارية"، إن السلطات الأمنية عثرت على مخزن سلاح يحتوي على كميّة كبيرة من المواد المتفجرة في جامع "الغفران" بحي الانطلاقي بضواحي العاصمة.

وفرضت السلطات طوقاً أمنياً واسعاً حول حي الانطلاقة، بعد تفجير إرهابي نفسه بحزام ناسف، فجر الأربعاء، في هذا الموقع، وفقاً للمصادر.



ولفتت المصادر نفسها إلى أن قوات الأمن المختصة في مكافحة الإرهاب لا تزال بصدد ملاحقة إرهابيين آخرين، دون تحديد عددهم.



ورجحت مصادر أمنية تونسية، ارتباط الإرهابي أيمن السميري، الذي فجر نفسه بحزام ناسف خلال مطارته بالعاصمة، فجر اليوم، بالخلية المنفذة للعمليتين الإرهابيتين، الخميس الماضي.

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ونفذت مجموعة إرهابية، الخميس الماضي، عمليتين إرهابيتين في كل من الشارع الرئيسي الحبيب بورقيبة ومنطقة الشرطة العدلية بالقرجاني.



وأكدت المصادر التونسية لـ"العين الإخبارية"، أن خلايا إرهابية تعمل حالياً على زعزعة استقرار البلاد، عبر استقطاب عشرات الشبان، دون سن الثلاثين، مرجحة ارتباطها بتنظيمات إرهابية في ليبيا.





ويعمل الأمن التونسي على تفكيك هذه الخلايا، التي تمثل تهديدا يوميا للسياحة التونسية، كما قد تعصف بالموعد الانتخابي المقرر تنظيمه بين شهري أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني المقبلين، وفقاً للمصادر نفسها.

وأسفرت عمليتا يوم الخميس الماضي عن مقتل رجل أمن وإصابة 7 آخرين بجروح متفاوتة.