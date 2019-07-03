خارجية فرنسا دانت الضربة على مركز مهاجرين بليبيا: لوقف التصعيد والعودة للعملية السياسية

دانت الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، انييس فون دير مول، الغارة الجويّة الّتي نُسبت إلى قوات قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، وأوقعت نحو 40 قتيلًا في مركز احتجاز مهاجرين في ليبيا.
وشدّدت في بيان، على أنّ "إثر هذه المأساة، تدعو فرنسا مجدّدًا الجهات في ليبيا إلى وقف التصعيد فورًا ووقف المعارك"، لافتةً إلى أنّ "فرنسا تطالب بالعودة السريعة إلى العمليّة السياسيّة تحت إشراف الأمم المتحدة".
وأوضحت "أنّنا نذكّر كلّ الجهات والمؤسسات الليبية بأنّ لديها التزام حماية السكان والبنى التحتية المدنية باسم القانون الدولي الإنساني".
وكانت وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية تذكّر بانتظام بمعارضتها احتجاز هؤلاء المهاجرين الّذين يتمّ اعتراضهم في البحر، في ليبيا الّتي تشهد فوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي في عام 2011.
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