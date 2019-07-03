إرجاء المحكمة العسكرية محاكمة الأسير بعد طلب وكلائه تنحية رئيس محكمة التمييز العسكرية

أرجأت ​محكمة التمييز العسكرية​ برئاسة القاضي ​طاني لطوف​، محاكمة الارهابي أحمد الأسير وتسعة من رفاقه في ملف أحداث عبرا، الى وقت يحدد لاحقا، بعدما قدم وكلاء الدفاع عن الأسير استدعاء أمام ​محكمة التمييز الجزائية​ برئاسة القاضي جوزف سماحة، طالبوا فيه برد القاضي لطوف وتنحيته عن النظر في الملف، بعدما قرر في الجلسة السابقة محاكمة الأسير بغياب وكلائه، وتعيين محامين عسكريين للدفاع عنه.

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