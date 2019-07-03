ممثل يازجي بتخريج تلاميذ سيدة البلمند: نتمنى أن يكون الحق هدفكم في الحياة

لفت رئيس ​دير سيدة البلمند​ الأرشمندريت رومانوس حناة، ممثّلًا راعي بطريرك انطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس ​يوحنا العاشر يازجي​، خلال الاحتفال بتخريج تلاميذ سيدة البلمند في ملعب الثانوية، إلى "أنّني أنقل إليكم دعوات البطريرك يوحنا العاشر وصلواته وأمنياته إلى الخريجين بتحقيق النجاحات والتفوّق الدائم، وأن يكون الحق هدفهم في الحياة وهو يوصل الإنسان إلى غايته الّتي يصبو اليها".

من جهته، هنأ رئيس "​جامعة البلمند​" الدكتور الياس الوراق، التلاميذ بـ"فرحة وصولهم إلى هذه المرحلة الدراسيّة الّتي سعوا إليها بكلّ صبر وجهد، وهي بداية لمرحلة جديدة ومهمّة في حياة التلاميذ والّتي تحدّد مستقبلهم العلمي والعملي"، داعيًا إيّاهم إلى "التمسّك بالثوابت والقيم التي تعلموها في مدرستهم".

ودعاهم أيضًا إلى "الحذر في إختيار ​الجامعات​ لمتابعة تحصيلهم، حيث هناك الكثير من الجامعات الّتي أصبحت كالشركات بحيث تخفض قيمة أقساطها لجذب الطلاب إليها، غير انّها لا توفّر لهم الشهادات أو ذات مستوى تعليمي سيء"، مؤكّدًا انّها "كالدواء الفاسد الّذي يضرّ بالإنسان". وأوضح انّهم في الجامعة "يسعون إلى تأمين المنح التعليميّة وتسهيل الأمور الماديّة على الطالب في ظلّ بلد لا رجاء فيه".