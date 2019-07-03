المحكمة العسكرية تدين متهمين بمحاولة قتل عناصر من الجيش في البقاع

أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن حسين عبد الله، حكما قضى بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة، بحق المتهمين الفارين من العدالة علي المصري وعلي العزير، والأشغال الشاقة ثلاث سنوات للموقوفين حسن شمص وحسين حريصي وايلا المصري، وجردتهم جميعهم من حقوقهم المدنية، بعدما دانتهم بمحاولة قتل عناصر من الجيش في منطقة البقاع في 26 نيسان 2015، بإطلاق النار عليهم من أسلحة حربية غير مرخصة أثناء قيامهم بالوظيفة، وبرأت المتهم معين مظلوم لعدم كفاية الدليل بحقه، وأسقطت الدعوى العامة عن اثنين آخرين بسبب الوفاة.
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