المحكمة العسكرية تدين متهمين بمحاولة قتل عناصر من الجيش في البقاع

أصدرت ​المحكمة العسكرية​ الدائمة برئاسة العميد الركن حسين عبد الله، حكما قضى بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة، بحق المتهمين الفارين من العدالة ​علي المصري​ وعلي العزير، والأشغال الشاقة ثلاث سنوات للموقوفين ​حسن شمص​ وحسين حريصي وايلا المصري، وجردتهم جميعهم من حقوقهم المدنية، بعدما دانتهم ب​محاولة قتل​ عناصر من ​الجيش​ في ​منطقة البقاع​ في 26 نيسان 2015، ب​إطلاق النار​ عليهم من أسلحة حربية غير مرخصة أثناء قيامهم بالوظيفة، وبرأت المتهم معين مظلوم لعدم كفاية الدليل بحقه، وأسقطت الدعوى العامة عن اثنين آخرين بسبب الوفاة.

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