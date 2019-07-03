تشييع السيد محمد علي فضل الله إلى مثواه الأخير في بنت جبيل واستمرار تقبل التعازي

شيّعت مدينة ​بنت جبيل​ وجوارها السيد محمد علي فضل الله، شقيق العلامة السيد ​محمد حسين فضل الله​، إلى مثواه الأخير.

وبعدما أمَّ السيد فضل الله الصلاة على الجثمان، انطلق موكب التشييع الحاشد من مسجد الكبير في المدينةو صولًا إلى جبانتها، حيث ووري في الثرى. وقد شاركت في التشييع شخصيّات علمائيّة ونيابيّة واجتماعيّة وثقافيّة وبلديّة وحشود شعبيّة غفيرة.

وكان فضل الله وآل فضل قد واصلوا تقبّل التعازي، وذلك في باحة مسجد الحسنين في ​حارة حريك​.