- 1/2
- 2/2
شيّعت مدينة بنت جبيل وجوارها السيد محمد علي فضل الله، شقيق العلامة السيد محمد حسين فضل الله، إلى مثواه الأخير.
وبعدما أمَّ السيد فضل الله الصلاة على الجثمان، انطلق موكب التشييع الحاشد من مسجد الكبير في المدينةو صولًا إلى جبانتها، حيث ووري في الثرى. وقد شاركت في التشييع شخصيّات علمائيّة ونيابيّة واجتماعيّة وثقافيّة وبلديّة وحشود شعبيّة غفيرة.
وكان فضل الله وآل فضل قد واصلوا تقبّل التعازي، وذلك في باحة مسجد الحسنين في حارة حريك.
كانت هذه تفاصيل خبر تشييع السيد محمد علي فضل الله إلى مثواه الأخير في بنت جبيل واستمرار تقبل التعازي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.