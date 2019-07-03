انتشار كثيف للجيش في منطقة عاليه وارتياح عند الاهالي

نفذ ​الجيش اللبناني​ في اطار اليوم الامني الذي ينفذه، انتشارا كثيفا وبقوة كبيرة في منطقة ​عاليه​، خاصة في المناطق التي شهدت توترا يوم الاحد الماضي من إعتصامات او ​قطع طرقات​، والمناطق هي: الشويفات - قبر شمون، عاليه، ​بعلشميه​، صوفر، اضافة الى اقامة الحواجز في قبرشمون - البستاني، طريق عيناب شملان، بعلشمية صوفر، وقد لاقت هذه الخطوة ارتياحا لدى المواطنين في تلك المناطق.

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