بستاني في توقيع مذكرة تعاون مع الجامعة اللبنانية الاميركية: نريد استخدام خبرات الاساتذة والطلاب لدفع خطة الكهرباء

وقعت ​وزارة الطاقة والمياه​ مذكرة تعاون مع ​الجامعة اللبنانية الاميركية​ (LAU) في حرم جبيل الجامعي، بهدف اتاحة الفرصة لطلاب الجامعة للتدريب والمشاركة في مشاريع وانشطة الوزارة المختلفة في قطاعات النفظ والمياه و​الكهرباء​، في موازاة استفادة الوزارة من الامكانات الاكاديمية والبحثية والتعليمية الموجودة في الجامعة. وحضرت وزيرة الطاقة والمياه ​ندى بستاني​ يرافقها مدير عام الوزارة أحمد عويدات، عضو مجلس ادارة هيئة قطاع البترول وسام شباط، والمستشاران كمال محير وزكريا رمال. في حين تمثلت الجامعة برئيسها الدكتور جوزف جبرا، الوكيل الاكاديمي الدكتور جورج نصر، عميد كلية الهندسة الدكتور ريمون غجر وعدد من عمداء الكليات والمسؤولين في الجامعة.

وأبدت بستاني ، بعد جولة في ارجاء الجامعة وكلياتها وتحديدا كلية الهندسة ومختبراتها المختلفة، دهشتها لما شاهدته في الجامعة من ابنية وكليات ومختبرات وتجهيزات تواكب العصر والحداثة، وقالت: "ان التعاون بين الوزارة والجامعة ممثلة بالعميد الدكتور ريمون غجر لم يتوقف يوما منذ عشر سنوات من خلال الاعداد ل​خطة الكهرباء​ التي اقرت العام 2010، والخطة المحدثة لمشاريع سيدر والتي ستكون تحت اشراف البنك الدولي والجهات المانحة".

وأشارت الى أنها تريد "استخدام الحكمة والمعرفة والخبرات التي يتمتع بها طلاب واساتذة الجامعة لدفع خطة الكهرباء قدما والافادة من الرأي المستقل الذي يتمتعون به، اضافة الى تدريب ​الطلاب​ في قطاعات المياه و​النفط​ والكهرباء"، مؤكدة ان "الافضلية ستكون للطلاب في العمل على المشاريع العملانية والمساعدة على مراقبة تنفيذ المشاريع المستقبلية".