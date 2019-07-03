أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، أنّ "نتيجةً للتحريات والاستقصاءات، وبعد توافر معلومات لدى مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي حول قيام شخصين ببيع دخان وتنباك مهرّبَين، داهمت قوة من المفرزة المذكورة بتاريخ 25 حزيران 2019، مكانَي تواجدهما في صيدا، وعملت على توقيفهما، وهما: "ر. م." (مواليد عام 1989، فلسطيني) و"م. ح." (مواليد عام 1999، فلسطيني)".
وأوضحت في بلاغ، أنّه "جرى ضبط كميّة من التبغ والتنباك المهرّبَين، تُقدّر قيمتها بحوالي عشرة ملايين ليرة لبنانية"، مبيّنةً أنّ "الموقوفين سُلّما مع المضبوطات إلى مخفر صيدا القديمة، للتوسّع بالتحقيق معهما، بناءً على إشارة القضاء المختص".
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن: توقيف شخصين بصيدا وضبط كمية مهربة من التبغ والتنباك بقيمة 10 ملايين ليرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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