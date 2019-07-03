قوى الأمن: توقيف شخصين بصيدا وضبط كمية مهربة من التبغ والتنباك بقيمة 10 ملايين ليرة

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامة، أنّ "نتيجةً للتحريات والاستقصاءات، وبعد توافر معلومات لدى ​مفرزة استقصاء الجنوب​ في وحدة الدرك الإقليمي حول قيام شخصين ببيع دخان وتنباك مهرّبَين، داهمت قوة من المفرزة المذكورة بتاريخ 25 حزيران 2019، مكانَي تواجدهما في صيدا، وعملت على توقيفهما، وهما: "ر. م." (مواليد عام 1989، فلسطيني) و"م. ح." (مواليد عام 1999، فلسطيني)".

وأوضحت في بلاغ، أنّه "جرى ضبط كميّة من ​التبغ​ والتنباك المهرّبَين، تُقدّر قيمتها بحوالي عشرة ملايين ليرة لبنانية"، مبيّنةً أنّ "الموقوفين سُلّما مع المضبوطات إلى مخفر ​صيدا القديمة​، للتوسّع بالتحقيق معهما، بناءً على إشارة ​القضاء​ المختص".