وصول جنبلاط للمشاركة في الاجتماع الموسّع للمجلس المذهبي الدرزي

وصل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط للمشاركة في الاجتماع الموسّع والاستثنائي للمجلس المذهبي الدرزي الذي ينعقد في دار الطائفة الدرزية.
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