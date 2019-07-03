السيد: دولتنا فاقدة للهيبة و"حارة كل مين إيدو إلو" وتحتاج إلى أبو ملحم

ركّز النائب ​جميل السيد​، بموضوع حادثة الجبل، على أنّه "ليس من مصلحة أحد صبّ الزيت على النار، لكن ما يحصل من حوادث وانفلات أمني في مناطق لبنانية عدّة، يدلّ على شيء واحد وهو أنّ دولتنا فاقدة للهيبة".

ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "سؤال الناس لم يعد: "وين ​الدولة​؟" بل السؤال: "مين الدولة؟". وشدّد على أنّ "الدولة "حارة كل مين إيدو إلو" ولذلك تحتاج إلى أبو ملحم كلّما "دقّ الكوز بالجرّة".