بوتين وقع مرسوما لتعليق العمل بمعاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى مع أميركا

وقّع الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​، مرسومًا فدراليًّا لتعليق العمل بمعاهدة ​الصواريخ​ متوسطة وقصيرة المدى.

وجاء في نصّ المرسوم: "يعلّق العمل بمعاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى الّتي وقّعها الاتحاد السوفيتي و​الولايات المتحدة الأميركية​ في واشنطن في 8 كانون الأول عام 1987".

وكانت قد أعلنت الولايات المتحدة في بداية العام الحالي، انسحابها الأحادي الجانب من معاهدة الصواريخ هذه، متّهمةً ​روسيا​ بانتهاك بنود هذه الوثيقة. ورفضت موسكو كلّ هذه الاتهامات.

وفي 2 شباط الماضي، أعلن بوتين أنّ "روسيا ستردّ على القرار الأمريكي حول الانسحاب من المعاهدة بشكل متواز"، لافتًا إلى أنّ "روسيا ستضطر لتعليق مشاركتها فيها أيضًا".