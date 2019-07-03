بوتين وقع مرسوما لتعليق العمل بمعاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى مع أميركا

وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرسومًا فدراليًّا لتعليق العمل بمعاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى.
وجاء في نصّ المرسوم: "يعلّق العمل بمعاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى الّتي وقّعها الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأميركية في واشنطن في 8 كانون الأول عام 1987".
وكانت قد أعلنت الولايات المتحدة في بداية العام الحالي، انسحابها الأحادي الجانب من معاهدة الصواريخ هذه، متّهمةً روسيا بانتهاك بنود هذه الوثيقة. ورفضت موسكو كلّ هذه الاتهامات.
وفي 2 شباط الماضي، أعلن بوتين أنّ "روسيا ستردّ على القرار الأمريكي حول الانسحاب من المعاهدة بشكل متواز"، لافتًا إلى أنّ "روسيا ستضطر لتعليق مشاركتها فيها أيضًا".
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