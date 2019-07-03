بطيش: المصارف جزء من اقتصادنا وانا ضد شيطنه هذا القطاع

أكد وزير الإقتصاد ​منصور بطيش​ أن "​التيار الوطني الحر​ لا يستهدف رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ النائب السابق ​وليد جنبلاط​ بل يدنا ممدودة للجميع وعلاقتنا مع الوزيرين ​أكرم شهيّب​ و​وائل أبو فاعور​ جيّدة جداً".

وفي حديث تلفزيوني أوضح بطيش أنه "في موازنة العام 2020 يجب أن نتطلع الى اصلاح ضريبي حقيقي مع الأخذ بعين الاعتبار الكفاءة والعدالة"، معتبرا ان "النظام الضرائبي الحالي بحاجة الى اصلاح لأنه قديم"، لافتا إلى أن "لدينا عجز في الميزان التجاري بقيمة 16 مليار ​دولار​، وضريبة 2 بالمئة على السلع المستوردة لا تستهدف الطبقات الفقيرة بل تهدف الى دعم القطاعات المنتجة"، موضحا أن "​لبنان​ يستهلك 105 بالمئة من حجم انتاجه".

وأكد أننا "نمر بأزمة نتيجة تراكمات عمرها 25 سنة و​الاقتصاد اللبناني​ يعاني من مشكلة بنيوية"، معتبرا ان "الحل يكون بالذهاب الى اقتصاد منتج ونحن تاريخيا شعب منتج وقادرون على معالجة الوضع"، مشيرا الى أن "الإصلاح يجب أن يبدأ من الموازنة وأنا مع تخفيض رواتب الوزراء والنواب وعلى المجتمع اللبناني تحمل مسؤولياته".

وشدد بطيش على "ضرورة لجم التهرب الضريبي الذي يوازي حجم العجز في ملف الكهرباء"، مشددا على أن "المصارف جزء من اقتصادنا وانا ضد شيطنه هذا القطاع خصوصا انه قطاع حيوي وعليه المساهمة في اعادة استنهاض الاقتصاد"، موضحا ان "قانون النقد والتسليف يؤكد على التنسيق الكامل بين السياسات المالية والنقدية".