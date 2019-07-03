شكرا لقرائتكم خبر عن الملف الأسود لحمد بن جاسم.. قصة فساد موظف صغير لأهم مليارديرات العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فضح موقع قطريليكس، التابع للمعارضة القطرية، التاريخ الأسود لحمد بن جاسم، وزير الخارجية القطرى السابق، وملفات الفساد المتورط فيها، مشيرا إلى أنه لم يكن الأمير القطرى الراحل الشيخ خليفة بن حمد آل ثانى، يدرى أن حمد بن جاسم، هذا الشخص المجهول حينها، الذى أتى به ليتولى قمة السياسة الخارجية القطرية، بتعيينه وزيرا للخارجية، فى 1 سبتمبر 1992، سيكون هو الذى سيقضى عليه بعدها بسنوات قليلة، بالتعاون مع ابنه حمد بن خليفة، بل سيمتد الأمر لينشر الفساد والرشى فى أرجاء الإمارة الخليجية وعدد من البقع فى العالم.

وأضاف الموقع التابع للمعارضة القطرية، أن قصة صعود حمد بن جاسم قد تكون طبيعية للبعض، لكن ما لا يبدو طبيعيًا، هذا التضخم الكبير فى المهام والثروات أيضا، ولك أن تتخيل أنه ظل لأكثر من 15 عاما يتحكم فى اقتصاد قطر من كل الجهات، جنى خلالها المليارات من أموال الشعب القطرى وأودعها فى جيبه الخاص، على مرأى ومسمع من رفيق دربه حمد بن خليفة، فخلال هذه الفترة استطاع من خلالها هامان الدوحة، أن يكون ثروة تتجاوز 12 مليار دولار، فى صورة أموال سائلة واستثمارات متعددة داخل قطر، وفى أوروبا والولايات المتحدة وغيرها من دول العالم.

Advertisements

ولفت موقع "قطريليكس"، إلى أن قصة تحول رئيس الوزراء الأسبق لقطر، حمد بن جاسم، من موظف يعمل بوظيفة مدير مكتب وزير إلى واحد من أهم مليارديرات العالم، فى قصة قد تبدو خيالية تحكى عن التحولات السريعة التى قفزت بابن جبر إلى عالم الثراء، حتى باتت ثروته المعلنة من الاستثمارات الخارجية تفوق 12 مليارات دولار، علاوة على الشبهات المحتملة فى الكيفية التى تمكن من خلالها حمد بن جاسم بن جبر من جمع هذه الثروة، فإن محطاتها لم تخلُ من تاريخ من الفساد والملاحقات القضائية، كادت فى أخطرها أن تنتهى باتهامه بغسيل الأموال على خلفية صفقة أسلحة بقيمة 500 مليون جنيه إسترلينى مع شركة بى إيه أى سيستمز، قبل أن يضطر بن جاسم لدفع 6 ملايين جنيه إسترلينى لصالح السلطات فى جيرزى تعويضا طوعيا، إضافة إلى تورطه فى عملية اغتصاب أرض مملوكة لفواز العطية "الناطق الرسمى السابق لقطر"، والمقدرة بـ20 ألف متر مربع، وغيرها من القضايا.

وقال الموقع التابع للمعارضة القطرية، إلى أن حمد بن جاسم تربطه صلات قوية بالحكومات الغربية، التى كونها بالرشى والهدايا القيمة وشراء الذمم والنفوذ والابتزاز، استغل مناصبه السياسية للانتفاع المصلحى، ما ساعده على شراء مجموعة من العقارات فى مدينة نيويورك بقيمة تزيد عن ربع مليار دولار.