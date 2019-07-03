شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة منى منير: مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدى تدعم صحة المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشادت منى منير، عضو مجلس النواب، بانطلاق فعاليات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية الخاصة بالكشف المبكر عن سرطان الثدى، بعنوان "الست المصرية هى صحة مصر"، مثمنة حرص الرئيس السيسى على إطلاق المبادرة وتوفير الإمكانيات المادية والفنية المطلوبة لإنجاحها.

وقالت منير، إن المبادرة تستهدف الكشف المبكر عن سرطان الثدى، والكشف المبكر عن مرض السكرى وارتفاع ضغط الدم وقياس الطول والوزن وتحديد مؤشر كتلة الجسم، والاهتمام بالصحة الإنجابية للسيدة بعمر الإنجاب، مؤكدة احتياج المجتمع لمثل هذه المبادرات الطبية التى تساعد فى الكشف المبكر عن الأمراض وعلاجها.

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وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن المبادرة هدفها الاهتمام ودعم صحة المرأة المصرية من خلال الكشف المبكر عن الإصابة بسرطان الثدى، والتقييم والعلاج من خلال مراكز الأورام المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية، لافتة إلى أن سرطان الثدى يتسبب فى ارتفاع حالات الوفيات من النساء، وأن الكشف المبكر عن المرض يعطى نتائج استشفائية عالية.

وأوضحت منير، أن طرق العلاج لسرطان الثدى متوافرة إلا أنه تنقصنا سرعة اكتشاف المرض، وأن المبادرة ستقوم ببعض الفحوصات الأخرى الخاصة بالسيدات وليس فقط اكتشاف سرطان الثدي.