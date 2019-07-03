مشاهير مغاربة يحسسون جمهورهم بأضرار البلاستيك على البيئة البحرية

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يروج عدد من المشاهير المغاربة لحملة تحسيسية للحفاظ على نظافة الشواطئ تحت شعار “بحر بلا بلاستيك”، عبر مشاركة جمهورهم منشورات خاصة بالحملة، التي أطلقتها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة.
ويبدو أن مؤسسة محمد السادس للبيئة قد وجدت في وسائل التواصل الاجتماعي الوسيلة الأكثر تأثيرا في عصرنا الحالي، إذ لجأت إلى المشاهير، لمساعدتها في حملتها التحسيسية، التي تزامنت مع انطلاق الصيف، وإقبال المصطافين على الشواطئ.
ونشر المنشط محمد بوصفيحة (مومو) على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، الصور الترويجية للحملة، وعلق عليها: “بحر بلا بلاستيك مزيانة للجميع”.
والفنان عبد الحفيظ الدوزي كتب في تعليقه على الصور التحسيسية، “النظافة من الإيمان”، في حين كان تعليق “ديدجي فان” على الصور، التي نشرها على حسابه الشخصي: ” إنَّ اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ “.
وكتب إيكو في تعليقه على الصور: “تخيل نفسك سمكة، هل تقبل أن يأتي عندك ضيف، ويرمي عليك قنينات البلاستيك.. غانبقاو هكذا حتى نوليو نقليو الحوت ويذوب لينا فالمقلة (الحوت عالف البلاستيك).. إلا كنا حنا هما الأسود فالكورة خاصنا نكونو حتى فالبحورا”.
وأعلنت مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، الأحد الماضي، انطلاق عملية شواطئ نظيفة تحت شعار “بحر بلا بلاستيك”، وذلك من أجل تحسيس المغاربة بضرورة محاربة التلوث، الذي يسببه البلاستيك.
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