وائل كفوري يجر طليقته إلى القضاء

يعتزم الفنان اللبناني، وائل كفوري، جر طليقته، أنجيلا بشارة، إلى القضاء، لمنعها من الحديث عنه، أو تسريب معلومات تخصه، أو نشر صور ابنتيهما، وذلك طبقا لما تداولته تقارير إعلامية لبنانية، أخيرا.
وعلى الرغم من أن وائل كفوري حاول دائما إبعاد حياته الشخصية عن الأضواء، إلا أن ذلك لم ينجح بعد طلاقه.
ويأتي قرار كفوري في إلزام طليقته عن طريق القضاء، بعدما نشرت أزيد من منشور تتحدث فيه عن حقوق الأطفال لدى الأبوين المطلقين، والقوانين في لبنان، التي لا تنصف الأم المطلقة، حسب وجهة نظرها، وعن حق الأم بحضانة أبنائها.
وظهر من خلال منشورات طليقة كفوري أن حربا تدور بينهما بخصوص حضانة ابنتيهما، ما جعلها تناشد بحمايتها، وأطفالها.
زواج كفوري تم بشكل سري، سيرا على خطته في إبعاد حياته الشخصية عن الأضواء، وانتهى بعد 9 سنوات، مثمرا طفلتين، هما “ميشال”، و”ميلانا”.
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