مدافع “الأسود” يوقع لفريق جديد

اقترب وليد الحجام، مدافع المنتخب المغربي لكرة القدم، المحترف بنادي أميان الفرنسي، من الانضمام لنادي تروا، الممارس في الدوري الفرنسي في درجته الثانية، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعد عدة سنوات قضاها رفقة أميان.

وحسب تقارير صحفية فرنسية، اليوم الأربعاء، فإن الحجام سيوقع مع ناديه الجديد، في الساعات القليلة المقبلة، بعد أن خضع للفحوصات الطبية الروتينية، يوم أمس الثلاثاء، ولم تكشف عن التفاصيل المادية لهذا التعاقد، الذي يمتد لأربعة مواسم.

ولعب الحجاج، لخمسة مواسم مع فريقه أميان، وكان من بين العناصر الأساسية للفريق، كما أنه نال ثقة الناخب الوطني، هيرفي رونار، في مجموعة من المناسبات، وخاض مبارتين اثنتين، مع “أسود الأطلس”.