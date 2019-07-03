الجديدة.. شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة يقتل رب عمله بعدما تأخر في أداء أجره

أمرت غرفة الجنايات في محكمة الاستئناف في الجديدة، صباح أمس الثلاثاء، بإيداع شاب، يعاني إعاقة في السمع، والنطق “أصم و أبكم”، السجن المحلي في الجديدة، بتهمة القتل العمد في حق رب عمله .

وأفادت مصادر “اليوم 24” أن المتهم، الذي ينحدر من دوار أولاد ناصر، عمد، أول أمس الأحد، إلى قتل صاحب ضيعة فلاحية، كان يشتغل فيها بعد نزاع مع الهالك بسبب تأخره في أداء أجرة عمله لعدة أيام .

وأضاف المصدر ذاته أن النزاع تطور بين الضحية، والمتهم، إذ وجه الأخير عدة طعنات إلى الهالك بواسطة سلاح أبيض، إلى أن سقط أرضا مدرجا في دمائه، داخل ضيعته الفلاحية.

وتمكنت عناصر الدرك الملكي في المركز الترابي سيدي بنور من اعتقال المعني، بالأمر وتقديمه أمام أنظار النيابة العامة، التي قررت متابعته في حالة اعتقال بتهمة القتل العمد.