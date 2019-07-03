“الأسود” يعودون للتداريب.. أول حصة تدريبية استعدادا لمباراة ثمن النهائي

سيخوض المنتخب المغربي لكرة القدم، عشية اليوم الأربعاء، أول حصة تدريبية استعدادا لمباراة بنين القادمة، يوم الجمعة المقبل، في دور ثمن نهائي كأس إفريقيا للأمم، التي ستجمع بينهما، بملعب “السلام”.

وقد برمج الناخب الوطني، هيرفي رونار، هذه الحصة الإعدادية، على الساعة السادسة إلا الربع، بالتوقيت المحلي المصري، الخامسة إلا الربع بالتوقيت المغربي، وذلك من أجل وضع آخر اللمسات على توليفة الأسود، في هذه الحصة قبل الأخيرة، لمواجهة منتخب بنين.

ومن المرتقب أن تعرف هذه الحصة مشاركة جميع العناصر الوطنية، فيما سيبقى الترقب سيد الموقف، بخصوص التداريب التي سيخضع لها اللاعب خالد بوطيب، الذي مازال يعاني من مشاكل على مستوى الركبة، ولم يشارك في التداريب الجماعية للمنتخب، في الحصص السابقة.

وكان رونار، قد منح العناصر الوطنية، أمس الثلاثاء، يوم راحة، بعد الانتهاء من مرحلة الذهاب، استغلها بعض اللاعبين للخروج من ضغط المباريات، والتهييئ النفسي والمعنوي للدور الثاني.

جدير ذكره، أن “الأسود”، تصدروا المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط، من ثلاث انتصارات متتالية على حساب كل من ناميبيا، الكوت ديفوار، وجنوب إفريقيا، ويرغب في الوصول لدور الربع، من خلال تجاوز منتخب بنين، في دور الثمن.